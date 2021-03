La “Bonas” di Avanti Un Altro, Sara Croce, mostra la parte più bella in diretta ed è subito un trionfo: i fan la acclamano.

La modella, Sara Croce, è ufficialmente tornata del suo ruolo di “Bonas” nel programma a cadenza quotidiana di “Avanti Un Altro”. La giovane e bellissima Sara viene accolta nella puntata andata in onda nella serata di ieri con grande clamore. Non soltanto dal fortunato che siede di turno come suo solito di fronte ai due amabili conduttori, l’inimitabile Paolo Bonolis ed il sorprendente maestro Luca Laurenti, ma anche dai suoi telespettatori. Moltissimi ammiratori che non perderanno tempo di fronte alla sua meravigliosa apparizione e le dedicheranno una lunga serie di omaggi. Scopriamoli insieme rivelando anche alcune curiosità.

Avanti Un Altro, il trionfo della “Bonas” Sara Croce è un plebiscito

Come accadeva nell’antica Roma attraverso il Plebiscito, o meglio nota come “interrogazione alla classe sociale dei plebei”, il parere su questioni di notevole importanza politica aveva raggiunto l’obbligo di lasciare esprimere l’espressione di quella parte meno potente della popolazione: la plebe. Ed è similmente che le opinioni sull’entusiasmante presenza di Sara nella trasmissione si sono sovrapposte in un unica ed unanime conclusione.

Fin dai preparativi mostrati nelle sue storie, la modella ha attirato l’attenzione degli spettatori che hanno seguito l’appuntamento settimanale in attesa di vederla apparire in studio. Bionda, slanciata e dalla bellezza angelica, Sara viene descritta come la “donna italiana” per eccellenza, forse per il suo fisico tipico della bellezza mediterranea, eppure gli apprezzamenti non lasciano spazio ad ulteriori dubbi, perché: “la donna italiana fa la differenza“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Una miriade di cuori rossi dedicati al suo fascino statuario e poi piacevolmente repostati da lei stessa prima che la giornata finisca. Ed è soltanto al culmine dei complimenti rivolti a lei che un fan le chiederà senza bisogno di filtri: “Cosa bisogna fare per avere un lato B fantastico come il tuo? Chiedo per un’amica…” La sua risposta? “Andare in palestra“, accompagnata da un goliardico sorriso.