Avanti un altro:Bonolis lo caccia dallo studio: “E’ uno zozzo”

Puntuale anche questa sera un’altra puntata di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Un game show sui generis dove succedono sempre le cose più strane e strambe grazie alla simpatia dei conduttori e alla verve dei componenti del minimondo, tra belle presenze come La bona sorte e Miss Claudia e altri molto molto più strani che danno ottime opportunità di vincita per i concorrenti. Anche quest’anno il salottino fa sentire la sua presenza capeggiato dalla bellissima Miss Claudia che questa sera, dopo molte richieste da parte di Bonolis, ha cambiato il suo abito mostrandosi con una gonna in coccodrillo arancione.

In ogni puntata le risate per il pubblico a casa e in studio sono sempre assicurate. Ma anche i colpi di scena non mancano. Ne è appena accaduto uno in studio, cose da non crederci.

Avanti un altro, Bonolis non ci vede più: ecco cosa ha fatto

Bonolis caccia dallo studio uno del pubblico. Ferma tutto, lo fa alzare e inveisce contro di lui: “E’ inutile che si veste bene se sotto è uno zozzo”.