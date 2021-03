La showgirl argentina incanta il web con la sua bellezza senza fine. In intimo è un concentrato di fascino e sensualità. Come resisterle?

Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni, è ormai da anni la donna più desiderata d’Italia e ogni sua apparizione o commento fa scalpore.

Regina dello spettacolo, del gossip, della Tv, dei social e delle passerelle. Cos’altro aggiungere? Incuriosisce tutti e quando si parla di lei sicuramente gli occhi e le orecchie della gente sono tutti lì per lei.

Tra poco Belen sarà mamma per la seconda volta infatti dopo il primogenito Santiago avuto dal suo ex marito Stefano De Martino, è in attesa questa volta di una femminuccia Luna Marie con il suo giovane fidanzato Antonino Spinalbanese.

I nuovi amori di Belen

Dopo diverse relazioni finite male, non solo quella relativa al suo matrimonio, ma anche con il calciatore Marco Borriello e con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona sempre più al centro delle cronache, oggi è felice al fianco dell’hairstylist 26enne.

I due stanno insieme dalla scorsa estate, dopo che la showgirl ha chiuso di nuovo con il suo ex marito; in una recente intervista ha dichiarato che è rimasta incinta nei primissimi tempi della loro relazione ma ha preso il bambino, dopodiché è risuccesso ed ora è felicissima di questa notizia.

Belen sicuramente sarà una madre attenta e presente così come lo è sempre stata per Santiago, lo stesso Stefano De Martino l’ha sempre definita una madre fantastica.