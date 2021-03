Addentrarsi nella Primavera 2021 con il trench? Belen Rodriguez dice si!

La Primavera 2021 è alle porte, abbiamo urgentemente bisogno degli accessori giusti per affrontare gli ultimi freddi e prepararci ai primi soli. Belen Rodriguez ci da una dritta: perché non utilizzare un trench?

Ancora non abbiamo ufficialmente dato il benvenuto al periodo delle giornate pienamente soleggiate: dobbiamo avere pazienza e sopportare le ultime piogge. Ecco che entra in gioco il pezzo forte del guardaroba “di transizione”.

In particolar modo, il modello di trench indossato da Belen Rodriguez per dei romantici scatti postati su Instagram è il perfetto lasciapassare verso il trend della nuova stagione.

La modella argentina sta affrontando il quinto mese di gravidanza della prima figlia Luna Marie e sfoggia il suo pancione sui profili social. E’ innegabile che anche gli abiti premaman donino alla bellissima showgirl, e il nostro fashion radar non si è lasciato sfuggire i dettagli più in linea con le nuove tendenze.

Dal sapore un po’ british, il trench viene selezionato ancora una volta come capo must per il passaggio verso la Primavera.

Appoggiato sulle spalle o chiuso in vita con la cintura, riuscirà a mantenere un ruolo assolutamente protagonista su qualsiasi outfit.

Lo troviamo nelle forme e nei colori più disparati ed è abbinabile ai look tanto sporty quanto chic.

Belen Rodriguez ci dimostra l’immutabilità del fascino del trench: ne indossa un modello del brand MVP Wardrobe.

Lungo fino ai piedi, con inserti sulle spalle, revers morbidi e spacchi laterali, va a completare un outfit già molto romantico, composto da un lungo vestito beige, aderente e senza spalline. Il tutto viene arricchito da un paio di décolletés nere con lacci alla caviglia.

Un risultato estremamente sensuale, facile da ottenere anche se abbinassimo al nostro trench una gonna di pelle e t-shirt o un primaverile vestito a fiori.