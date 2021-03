Drammatico incidente in autostrada: uomo perde la vita

Un camionista di 44 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un gravissimo incidente sull’autostrada A4 nel territorio di Calcinato, in provincia di Brescia.

Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 44 anni ha perso la vita sull’autostrada A4 in uno scontro tra due mezzi pesanti avvenuto nel territorio di Calcinato, in provincia di Brescia. La vittima si trovava alla guida di un camion che, per cause ancora da accertare, ha tamponato un autoarticolato che aveva di fronte. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al camionista 44enne, deceduto sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Brescia, incidente sull’autostrada A4: morto un camionista di 44 anni

Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 16 marzo, sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda, nel territorio di Calcinato, comune in provincia di Brescia. Un uomo di 44 anni di origini rumene ha perso la vita. Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today, il 44enne viaggiava a bordo di un camion scontratosi contro un tir che aveva di fronte.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per il camionista non c’è stato nulla da fare. I pompieri lo hanno estratto dalle lamiere e lo hanno affidati allo staff medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto ed accertare eventuali responsabilità.

Dai primi riscontri, riporta Brescia Today, le forze dell’ordine non escludono al momento nessuna ipotesi. Tra queste, quella di un possibile guasto al camion, di una distrazione della vittima o di un possibile malore che avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava alla guida del mezzo. A chiarirlo potrebbero essere eventuali accertamenti sulla salma che è stata trasferita presso l’obitorio.