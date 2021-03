Caroline Receveur, splendore: l’outfit è pura tendenza primavera – FOTO

La bellissima lifestyle influencer Caroline Receveur appare in tutto il suo splendore sfoggiando un outfit di stile inconfondibile

Incantevole fascino francese, ora vive a Dubai. Un passato da modella susseguito anche da diverse esperienze televisive. Prima creatrice del suo marchio di thè per il benessere Wandertea, ora CEO del marchio di moda RECC Paris e di bellezza Osée Beauté. Meravigliosa donna in carriera, lifestyle influencer da 4 milioni di follower, ma anche moglie e madre presente. Tutte queste qualità sono incredibilmente racchiuse in una sola persona: la bellissima Caroline Receveur.

Caroline Receveur, l’outfit è pura tendenza per la primavera

Caroline Receveur condivide su Instagram uno scatto in cui emerge tutta la sua bellezza, vestita di un look estremamente casual ma molto trendy. Lo splendido viso è gradevolmente scoperto dalla coda alta che evidenzia lo sguardo, in linea con il mood sporty.

Indossa una felpa fucsia, pantaloni della tuta lilla e sneakers colorate sui toni del rosa con dettagli in azzurro e verde. I toni pastello che compongono l’outfit sono la tendenza della primavera, in perfetta armocromia con i colori dell’influencer.

Sportiva ma con classe, dimostra quanto una tuta possa acquisire un fascino estremamente fresh e ultra femminile. Ma non è solo la sua meravigliosa bellezza dagli occhi azzurri a mandare in subbuglio Instagram.

Il post stuzzica i fan chiedendo quale sia, secondo loro, il nuovo progetto che sta per intraprendere a Dubai. In tutta risposta, colleziona più di 100 mila like da parte dei follower che ammirati si scatenano nei commenti.

Inarrestabile è l’aggettivo corretto per descrivere l’ambizione della bellissima influencer, dalla quale ci si può aspettare qualsiasi novità.