Celentano è con Corona: “…14 anni di carcere sono un’ingiustizia”

Il molleggiato della tv e canzone italiana sostiene Fabrizio Corona: “…14 anni di carcere sono un’ingiustizia”. Anche Lapo Elkann interviene sul caso dell’ex paparazzo.

Prima Asia Argento poi Belen ed ora Celentano, tutti in difesa di Fabrizio Corona. Adriano Celentano su Instagram scrive una lettera: “Hai fatto tante str…ate nella vita. Ma 14 anni di prigione sono un’ingiustizia… Solo tu puoi aggiustare il sentiero della tua vita”.

Anche Lapo Elkann in un’intervista a Novella 2000 ha commentato l’arresto dell’ex paparazzo: “Non ho nessun livore. Nessun rancore. Show must go on, bisogna andare avanti”, nessun risentimento ma solo parole di perdono.

La lettera di Adriano Celentano che da forza a Fabrizio Corona

Il cantante scrive su Instagram: “Caro Fabrizio”, anch’io, come chiunque abbia potuto vedere la scena straziante trasmessa da Giletti, sono rimasto profondamente colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo. Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo, quasi come a sciogliere una lacrima di chissà quanta gente ti stava guardando. E mentre anch’io, a fatica, cercavo di fermare la mia, di lacrima, tutto a un tratto, come un fulmine a ciel sereno, il mio pensiero si è fermato su di te, sulla tua persona”.

Anche il rampollo della Fiat, Lapo Elkann, dice in un’intervista a Novella 2000 di aver perdonato l’ex re dei paparazzi e spera che lui possa imparare dai suoi errori. Parole di vicinanza per Corona in un momento così triste della sua vita.