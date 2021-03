Chiara Ferragni, terrore per la gravidanza infinita: “Mi sta venendo l’ansia”. La fashion blogger pensava di dare già alla luce la sua bambina in questi giorni, invece non sarà così

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Chiara Ferragni ancora incinta: “Mi state mettendo l’ansia”

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter