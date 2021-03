La Ruggeri appare sensuale con la tuta da ginnastica negli studi Mediaset, la pancia è scoperta che spettacolo

Claudia Ruggeri condivide una foto su Instagram in cui appare in tuta da ginnastica e ha l’addome scolpito completamente scoperto. Bellissima e in forma come sempre, la bella Miss Claudia Ruggeri è tra le più richieste del programma Avanti un Altro, condotto da suo cognato Paolo Bonolis. Esce soddisfatta dallo studio alla fine della sua giornata lavorativa, e giustamente con indumenti più comodi di quelli che indossa nel programma. Che sono nel caso di ieri sera, vestito di pelle e reggiseno in vista con tacchi alti a spillo.

Claudia Ruggeri e la nostalgia dell’estate

Per tutto l’inverno si sa, rincorriamo l’estate e quando ci stiamo per avvicinare la nostalgia arriva a bussare alla nostra porta. Sono tanti i vip che in questo periodo condividono foto al mare ed estive per dire che tra poco è l’ora tanto attesa. Anche la Ruggeri cede e condivide una foto con un vestitino oro che avvolge le sue forme prorompenti in una calda serata d’estate. E scrive nella didascalia, semplicemente “back”, che significa indietro. Ma in realtà è meglio andare avanti perché all’estate mancano solo pochi mesi.

Certo con la pandemia non sarà un’estate normale ma speriamo che quanto meno si potrà andare al mare e fare una cena con gli amici. Ad oggi molte regioni sono tornate in zona rossa perché i casi sono aumentati e così anche i morti. Si avvicina anche Pasqua e come è stato per Natale, vedremo un nuovo lockdown per evitare grigliate numerose e situazioni di aggregamento. Tutti abbiamo voglia di stare in compagnia ma dobbiamo fare ancora uno sforzo per il nostro bene e per quello delle persone a noi care.

Intanto cerchiamo di distrarci con i vari programmi televisivi come Avanti un Altro che tutti i giorni regala sorrisi e divertimento. Ne sa qualcosa la Ruggeri che condivide già nelle storie la sua foto, ricordando che stasera alle 18:45 c’è una nuova puntata. Lei indosserà una gonna di pelle corta e una camicetta con lato A in vista.