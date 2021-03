Clizia Incorvaia. La modella e influencer di Pordenone pubblica una clip video molto simpatica su Instagram. Cambio look in un battito di ciglia

Abbiamo conosciuto il fascino e il carisma di Clizia Incorvaia nel 2016 quando partecipò al programma Pechino Express insieme al suo (ex) marito, il leader del gruppo Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

La loro unione purtroppo non durò, si dice per un presunto tradimento della modella e influencer con l’attore Riccardo Scamarcio. Tuttavia, dal loro matrimonio è nata Nina, la piccola figlia che adesso ha 6 anni.

Clizia Incorvaia ha ripreso le redini della sua vita. Si è messa in gioco nuovamente presentandosi come concorrente nel 2020 del reality Grande Fratello VIP. Mai scelta fu più azzeccata. Quell’esperienza le ha donato un’ulteriore spinta di popolarità e soprattutto l’ha condotta verso il vero amore. Nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

I due sono molto seguiti sul web, si mostrano spesso insieme, affiatati e innamoratissimi.

Clizia Incorvaia: la carriera sul web

Clizia Incorvaia è adesso una gettonatissima influencer. Prova ne sono gli oltre 607mila follower che tutti i giorni attendono le sue novità su Instagram e il numero sempre crescente di post sponsorizzati che indicano l’interesse di prestigiosi brand nell’essere portati avanti dalla modella di Pordenone ma con la Sicilia nel cuore.

L’ultimo post pubblicato? Simpaticissimo. E’ una mini clip video in cui Clizia Incorvaia si mostra inizialmente con una mise casalinga, struccata, top scuro corto che lascia scoperto l’addome scolpito. Un battito di ciglia, scrollata di chioma e la ritroviamo in versione scolaretta sexy. Non è un caso, la canzone di sottofondo è Toxic di Britney Spears. Nelle immagini la Incorvaia la ricorda molto, però, in un altro celebre video della pop star americana diventato iconico, quello di Baby one more time.

In poche ore una pioggia di like e commenti entusiasti: “Sempre bella, Clizia… meravigliosa con il tuo style”, “Bellissima”, “Magnifica”, “Adoro”.