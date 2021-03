Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 17 marzo, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato relativo all’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese da oltre un anno. Stando ai dati odierni, i casi di contagio complessivi sono saliti a 3.281.810, ossia 23.059 casi in più rispetto a ieri. Ancora in aumento i soggetti attualmente positivi che ammontano a 539.008 (+2.893) ed i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (+61) che risultano 3.317 in totale. I guariti dall’inizia dell’emergenza salgono a 2.639.370 con un incremento di 19.716 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 431 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime a 103.432.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha segnalato l’eliminazione di 2 casi dal totale dei positivi, in quanto duplicato e 1 già in carico in altra Regione. L’Emilia Romagna ha eliminato 16 casi dei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Anche la Provincia Autonoma di Bolzano ha sottratto 1 caso in quanto positivo al test antigenico, ma non confermato da tampone molecolare.

Professore morto dopo il vaccino: il risultato dell’autopsia

Un fatto cardiaco improvviso, questo riporta Ansa, quanto emerso dall’autopsia eseguita su Sandro Tognatti, il professore di Biella di 57 anni morto a 17 ore dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Secondo le prime indiscrezioni, il medico legale Roberto Testi (presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Unità di crisi della Regione Piemonte) non avrebbe rilevato alcuna connessione tra il decesso ed il vaccino.

Eppure, riporta invece La Stampa, bisognerà attendere ulteriori esami prima di escludere definitivamente un qualche coinvolgimento del vaccino nella morte del professore. A non confermare i risultati dell’autopsia sia la procura di Biella che il legale della famiglia.

Il procuratore Teresa Angela Camelio avrebbe affermato che ad oggi non si hanno elementi per identificare le cause del decesso. Sarà necessario l’intervento di altri specialisti. A far da eco alle sue parole, l’avvocato della famiglia Tognatti, Massimo Pozzo.

Pandemia: il ministro della salute Speranza conferma la fiducia nel vaccino

Il Ministro della Salute Roberto Speranza resta fiducioso nei confronti del vaccino. Nonostante i recenti problemi, che si auspica vengano risolti e soprattutto sui quali si confida si faccia chiarezza, dinnanzi alla Commissione Affari Sociali di Camera e Senato, il Ministro ribadisce che il vaccino resta l’unica arma per placare la pandemia.

Il fermo di AstraZeneca in via precauzionale non deve inficiare gli sforzi sino ad ora compiuti e soprattutto scoraggiare la popolazione. Intanto che l’Ema prenderà provvedimenti, però, il Ministro ha annunciato che nei prossimi tre mesi perverranno all’Italia oltre 50 milioni di dosi ed 80 nei prossimi sei. A determinare un giusto contributo, di certo l’arrivo in aprile Johnson & Johnson.

Altra implementazione sarà quella che vede la possibilità per medici e farmacisti di somministrare il vaccino. Un ulteriore aiuto, insomma, per far decollare la campagna vaccinale.