Cristiana Capotondi, sul divano mentre coccola il suo Picio. Che tenerezza

Amatissima dal pubblico, Cristiana Capotondi è un volto noto del piccolo e grande schermo. Negli anni ha collezionato numerosi successi, quello che piace di lei è la sua infinita dolcezza.

Cristiana Capotondi ha una bellezza vera e autentica, ha la dolcezza di una bambina e riesce ad incantare sempre tutti, sia in tv che al cinema. Appare ancora come un adolescente ed una delle attrici più brave ed apprezzate del cinema italiano, ha raggiunto la soglia dei 40 anni e non nasconde la sua età, anzi non la teme affatto.

Ha esordito sul piccolo schermo da piccolissima, all’età di 13 anni, ha iniziato con alcuni spot e come attrice prodigio nella serie Amico mio. Dopo il suo debutto per Cristiana si sono aperte le porte dello spettacolo eh ha iniziato tantissime collaborazioni.

Nonostante tutto Cristiana Capotondi ha esaudito anche il sogno dei suoi genitori, ha studiato e si è laureata in Scienze della comunicazione.

Picio, all’improvviso è scoppiato l’amore con Cristiana

Nell’ultima foto che ha postato Cristiana su Instagram la vediamo dolcissima mentre accarezza il suo Picio, di recente l’attrice ha scoperto il suo interesse per i felini, infatti vive, oltre che con il suo misterioso compagno, anche con due bei gattoni; Picia e Picio, dei tenerissimi gatti paffutelli. I suoi 389mila follower non hanno potuto far altro che rispondere con dei cuori per la tenerezza che l’immagine esprime.

Innamorata follemente dei suoi gattini, Cristiana Capotondi, si conferma un inguaribile romantica.