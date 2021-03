Cristiano Ronaldo. Quanto guadagna lo sportivo più ricco del mondo?

Cristiano Ronaldo. Facciamogli i conti in tasca. Quanto guadagna il famosissimo calciatore, uno degli sportivi più ricchi del mondo?

Cristiano Ronaldo è uno degli atleti più conosciuti della storia dello sport mondiale. Classe 1985, nato a Funchal, in Portogallo, è un attaccante attualmente in forza nella squadra torinese della Juventus e della nazionale portoghese, nella quale ricopre il ruolo di capitano.

E’ l’ atleta più ricco del mondo ma è anche uno dei più vincenti. E’ detentore di numerosi record. Unico calciatore ad aver vinto nello stesso anno solare la Champions League, l’Europeo, il Mondiale per club e il Pallone d’oro; il solo ad aver realizzato più di 50 gol stagionali in sei stagioni consecutive; il calciatore che ha segnato più gol nella Coppa del mondo (7); quello che ha segnato più gol in Champions League e in tutte le competizioni UEFA. Conta almeno mille presenze nella sua carriera. Ha vinto cinque volte il Pallone d’oro e 4 volte le Scarpe d’oro.

Cristiano Ronaldo. Quanto guadagna?

Quando era al Real Madrid percepiva circa 21 milioni di euro netti all’anno (più di 400mila euro a settimana). Ha stipulato contratti faraonici con brand come Nike, Armani, Clear, Castrol e PokerStars. Inoltre, ha creato il proprio marchio di intimo e di abbigliamento, CR7.

Qual è la sua situazione economica adesso?

Nel 2020 è il primo calciatore nella storia a raggiungere un patrimonio di 1 miliardo di euro sommando tutte le entrate della sua carriera. Secondo la rivista specializzata Forbes è il secondo calciatore più ricco del mondo dopo il suo eterno rivale del Barcellona, Lionel Messi (117 milioni di euro contro i 126 milioni di Messi). Tuttavia, notizia discordante è presa dalla classifica degli sportivi più pagati del mondo, che lo vede precedere di poco lo stesso Messi con 105 milioni di dollari contro 104. Si piazza però dietro il tennista Roger Federer (106,5 milioni di dollari). Cristiano Ronaldo ha un guadagno di 720 milioni di euro nel decennio compreso tra il 2010 e il 2019 ed è al secondo posto nella “lista delle persone più pagate del decennio” (prima di lui il pugile Floyd Mayweather Jr.).

Solo su Instagram conta 269 milioni di follower, facendo di lui la persona più “seguita” al mondo (seguono Ariana Grande con 225 milioni di follower e The Rock con 222 milioni).

E’ un filantropo e uno degli sportivi che devolve di più in beneficenza. Ha donato 100mila sterline nel 2009 all’ospedale che ha salvato la madre dal cancro a Madera. Nel 2012 ha messo all’asta la Scarpa d’oro, destinando il ricavato a un progetto di costruzione di scuole per i bambini di Gaza. Ha pagato cure specialistiche per un bambino di 9 anni affetto da cancro. Durante la pandemia di Covid19 ha stanziato 1 milione di euro per alcuni ospedali portoghesi per la costruzione di 35 nuove postazioni per la terapia intensiva e ha donato cinque ventilatori polmonari per i medesimi nosocomi. Queste sono solo pochi esempi delle attività caritatevoli a cui ha partecipato.