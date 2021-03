Cristina Marino svela il suo red zone mood e infuoca il web – FOTO

Cristina Marino svela il suo red zone mood ed infuoca il web: i fans la riempiono di dediche dolci.

Cristina Marino ha da poco postato una foto che ne esalta la bellezza sofisticata. L’attrice è riuscita in pochi anni a farsi amare dal pubblico che la segue giorno dopo giorno nelle sue vicende quotidiane: sia che si tratti di organizzare il matrimonio – con l’attore Luca Argentero – o semplicemente nei momenti trascorsi in casa.

Di quest’ultimo tenore è la foto da poco postata dove la Marino appare intensa e con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo. Non è un selfie, ma una foto in primo piano. Quello che si nota subito sono i lunghi capelli biondi lasciati fluenti, maglia nera abbinata allo smalto ed occhi accentuati da uno smokey eyes.

L’attrice scrive di essere nella red zone mood ed i fans le tengono compagnia con pensieri dolci ed affettuosi.

Cristina Marino, la foto sotto la doccia non passata inosservata

Cristina Marino ha postato due giorni fa una foto dal titolo Passione…in effetti la ritrae sotto la doccia in compagnia di Nina Speranza, la bambina nata dall’amore con Argentero. La coppia che sta accingendo ai preparativi delle nozze, zona rossa permettendo. Quasi 60 mila like e pioggia di commenti, la foto ha addolcito proprio tutti.

Anche Francesca Chillemi – l’ex Miss Italia ed oggi protagonista della fiction di successo Che Dio ci aiuti – non è rimasta impassibile davanti a cotanta bellezza, anche l’attrice messinese ha una bambina, di nome Rania.

In tanti a complimentarsi con Cristina; l’attrice infatti è stata protagonista del nuovo show del venerdì sera, La Canzone Segreta, in cui ha mostrato non solo bravura ma anche l’amore sincero e intenso verso il compagno, futuro marito.