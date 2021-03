Eleonora Cecere. Era una delle ragazze più amate del programma cult Non è la Rai. Oggi è una donna meravigliosa

Se siete stati degli adolescenti durante gli anni ’90, sicuramente non vi siete persi una puntata di Non è la Rai, programma cult ideato da Gianni Boncompagni.

La trasmissione lanciò molti volti noti di quelle che, con gli anni, sono diventate delle prime donne nel panorama dello spettacolo italiano: Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini, Miriana Trevisan (solo per citarne alcune). C’è chi ha proseguito con la carriera platinata tra cinema e tv, chi invece ha deciso di continuare su altri fronti.

Tra le varie ragazze che occupavano un posto speciale nel cuore degli spettatori c’era indubbiamente Eleonora Cecere. Dopo la fine del programma ha continuato il suo percorso nel mondo dello spettacolo ma il Covid ha rivoluzionato tutti i suoi piani dando una svolta incredibile alla sua vita. Cosa fa adesso?

Eleonora Cecere. Il suo presente dopo Non è la Rai

E’ la stessa Eleonora Cecere, originaria di Roma e oggi 43enne, che si è raccontata ai microfono della trasmissione di Radio 2 I Lunatici, svelando curiosità a tutti quelli che si sono chiesti che fine avesse fatto e come fosse proseguita la sua carriera.

Ricorda di aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissima, a soli 6 anni. Partecipò ad un concorso per baby star che la portò ad ottenere piccole parti in film con Fellini, Gassman, Castellitto. Nel 1991 prese parte a Domenica In e poi avvenne la svolta con Non è la Rai, proseguendo il filone televisivo.

“Non è la Rai è rimasto nel cuore di molte persone, me ne rendo conto ancora oggi, ci viene dimostrato moltissimo affetto” – dice Eleonora Cecere – “Solo a programma terminato abbiamo capito che se ne sarebbe parlato per molti anni a venire”.

Com’è oggi il rapporto con le altre ragazze della trasmissione? “Alcune continuo a sentirle, ci messaggiamo ogni giorno, siamo molto unite. Passavamo molto tempo insieme. Dietro Non è la Rai c’era anche tanta preparazione. Studiavamo danza, canto, recitazione tutti giorni per dare sempre il meglio”.

Non sempre però la fama e il successo hanno significato avere interesse positivo: “Tra i fan c’era uno stalker che mi spediva cassette con minacce. Una volta mi ha inviato una bambolina vodoo con uno spillo”.

Adesso Eleonora Cecere è sposata e ha due bambine. Ha cambiato totalmente carriera: è una vigilantes. Il lavoro dello spettacolo ha subito uno stop clamoroso a causa della pandemia da Coronavirus. Ha fortunatamente trovato un’azienda che l’ha assunta, accogliendola a braccia aperte. “Ho scelto di rimboccarmi le maniche e aiutare la mia famiglia” – ha detto.