Elettra Lamborghini lacrime e dolore: “Oggi ci sei, domani non ci sei più”

La cantante si sfoga con i suoi 6,5 milioni di seguaci circa il suo attuale stato di salute fisica e mentale: un periodo terribile per lei…

Elettra Lamborghini non sta passando questi giorni di quarantena in serenità.

La cantante si sfoga su Instagram circa la perdita del suo amato cagnolino e riguardo il suo attuale stato di salute.

Proprio in una delle sue IG stories scrive: “Inutile dirvi come mi sento…piangere mentre stai guarendo dal Covid è la cosa più brutta del mondo“.

Successivamente prosegue dicendo che è afflitta da un dolore fortissimo, che le spezza il cuore (frase che allude alla mancanza provata per il defunto amico a quattro zampe) e che i suoi polmoni oggi hanno sopportato uno sforzo non indifferente.

Giorni duri per la bellissima artista: “Ci rivedremo tutti quanti lassù”

Il suo lungo sfogo sui social continua con una raccomandazione importante ai suoi fan, cioè mai dare per scontato ogni singolo istante qui sulla Terra, perché “oggi ci sei, domani non ci sei più“.

Successivamente ringrazia il Signore per la fortuna di essere comunque sana e di non aver infettato nessuno, poiché ci sono molte persone che invece non ce l’hanno fatta.

E, infine, conclude dicendo: “Bisogna essere grati…Sarà bello quando ci rivedremo tutti quanti lassù“.

Le parole della Lamborghini fanno riflettere su quali siano effettivamente i valori importanti della vita, nonché su ciò che conta davvero e di cui dobbiamo prenderci cura ogni giorno.

Elettra è una donna molto forte e profonda: in questo brutto periodo i fan le sono vicini!