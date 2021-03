Elettra Lamborghini, il lutto tremendo: “Sono senza parole”

L’artista canora, Elettra Lamborghini, affronta il lutto tremendo sui principali social network: afferma “sono senza parole“.

Dopo aver annunciato ben cinque giorni fa, non senza rammarico, di essere risultata positiva al tampone per il coronavirus, la nota ereditiera ed artista canora, Elettra Lamborghini, ha dovuto rinviare la sua partenza per partecipare in qualità di opinionista all’appena inaugurato reality in onda su Canale 5 de “L’Isola Dei Famosi”. Adesso però, dopo aver affrontato le ultime difficoltà ed aver apparentemente ritrovato la giusta carica anche per affrontare la situazione attuale, si trova a dover fare i conti con un ulteriore tragico evento, e stavolta di portata maggiore.

Leggi anche —>>> Avanti Un altro, la “Bonas” Sara Croce mostra la Parte più bella, è un plebiscito – FOTO

Elettra Lamborghini, il lutto tremendo: “non ho pace“

Potrebbe interessarti anche —>>> Elettra Lamborghini svela “il segreto di una relazione fantastica” – FOTO

La prima storia condivisa dalla bellissima Elettra questa mattina è soltanto discorsiva, nessun video divertente, nessuna parodia, oggi è accaduta una cosa tristissima. “Non ho pace in questo periodo”, ha iniziato la cantante condividendo il dolore per l’improvvisa perdita appena subita: “Stamattina è morto il mio cane” ha ammesso Elettra, e rivolgendosi alla nuvola grigia che sembra seguirla in ogni dove negli ultimi giorni decide di intervenire in tal modo: ” Chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro…”.

Un’espressione più che giustificata e che vede l’immensità di suoi ammiratori cercare in ogni modo di stare vicino alla celebre soubrette in un momento così difficile. A seguire Elettra ha poi voluto pubblicare due meravigliosi scatti che ritraggono il suo fedele amico appena scomparso assonnato, sotto il sole, pieno di vita…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Mentre il secondo scatto condiviso è un puro atto di tenerezza tra i due. Un’istantanea semplice ma che arriva direttamente al cuore dei suoi fan. Pare che risalga ad i suoi primi giorni, ancora troppo piccolo anche per stare in una sola mano della ventiseienne bolognese.