Elisa De Panicis, dal famoso chef, il taglio della carne è spettacolo per adulti – VIDEO

Elisa De Panicis ha emozionato i fan di Instagram con una prestazione autorevole in compagnia di un noto chef: siparietto da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

La web influencer e modella brianzola, Elisa De Panicis ha pubblicato sui social, il momento di una cena con gli amici in un noto ristorante di Mykonos. Sotto la didascalia del post ha scritto “E’ stato così divertente, che nessun corpo come il suo mi dà cibo come lui…”.

La chiosa di Elisa fa sognare i suoi ammiratori, prima di intravedere uno spettacolo che rimanda a un dettaglio a “luci rosse”. Lei è complice di un gesto da professionista di un noto chef, che in quel periodo fece tappa nell’antica città greca, dove Elisa trascorreva le vacanze con gli amici.

L’evento è ancora fresco nella mente dell’ex partecipante di Supervivientes e del Grande Fratello Vip 4 che non può ritornarvi sù, dando vita ad uno show per soli adulti

Elisa De Panicis a tavola con…lo chef: la temperatura si alza, lei si adatta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Per la modella più in voga del momento, nonchè chiacchieratissima per le sue iniziative birichine sotto i riflettori è un periodo di nostalgia. Molto attiva su Instagram, al cospetto degli oltre un milione di follower al seguito ha ricordato lo “skatch d’oro” greco che ha fatto sognare tutti ad occhi aperti.

Lei sembrava davvero affascinata e sorpresa dal vedere all’opera la performance di un noto chef, che gira per i ristoranti e le bracerie più glamour d’Europa. Il personaggio in questione è il celeberrimo cuoco turco, Nusret.

Quest’ultimo si è presentato al tavolo di Elisa de Panicis e i suoi amici, portando la carne a tavola. Poi ha iniziato il consueto “rituale” del taglio, nella solita e raffinatissima maniera. La modella guarda con estrema attenzione ogni singolo passo poi si ambienta al ritmo di Nusret che le porta ad assaggiare un pezzettino dell’arrosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Una scena per adulti o quasi, con una De Panicis quasi eccitata, che si lascia coinvolgere, facendo sognare a sua volta i fan con quel vestitino estivo serale di color bianco che apre ad un dècollète pazzesco. Insomma quei saporitissimi momenti di una vacanza da ricordare gli ritornano alla mente, nella speranza che dal prossimo futuro possa ritornare a viverli con la stessa suspance che si evince dal video di Instagram in compagnia di Nusret