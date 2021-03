Elisa Isoardi preoccupata per l’isola: “Mi fa paura questa roba”

L’Isola dei famosi è iniziata da pochi giorni è già qualcuno ha ripensamenti? Elisa Isoardi non riesce ad andare avanti, il perché

Sono passati solo due giorni da quando Ilary Blasi ha dato il via all‘Isola dei famosi e già qualche concorrente sente di non poter continuare questa straordinaria e particolare esperienza. Dopo le presentazioni avvenute nella prima puntata, la conduttrice ha spiegato le novità di questa edizione. Inoltre dopo aver rinominato la Palapa, la presentatrice ha anche fatto riferimento alle capacità seduttive di uno dei concorrenti. Ma qualcosa è andato storto, soprattutto per un’altra naufraga Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi: problemi sull’isola, quali?

L’ex compagna di Matteo Salvini si è sentita chiamata in causa durante la puntata di Lunedì, specialmente quando la conduttrice ha spiegato che il Visconte, anche lui naufrago, prova un certo tipo di interesse nei confronti della Isoardi. Così a pochi giorni dall’inizio, Ferdinando Guglielmotti ha già cominciato a corteggiare una collega, che però non l’ha presa benissimo. “Io amo la donna in maniera tantrica – sottolinea il nobile Guglielmotti, con tono mellifluo e forbito – Voglio dare amore per un giorno intero”. E poi ha continuato dicendo che a lui piace fare yoga. La rivelazione era già uscita qualche anno fa dalla popstar britannica Sting. Una volta tornati in Palapa, la diretta interessata deve dare delle risposte.

Elisa sembra terrorizzata: “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico…Quindi direi che abbandono qui”. A calmare gli animi in studio è toccato all’opinionista Tommaso Zorzi che da vera vipera ha consigliato alla Isoardi: “Fossi in lei non cederei alle lusinghe di Ferdinando…Ora come ora io lui non l’ho capito…”.