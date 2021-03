Elodie e il cambio look: “Resto me stessa”, la reazione dei fan -FOTO

Dopo il successo di Sanremo 2021 e della cover di Iconmagazine, Elodie ha deciso di darci un taglio, il cambio di look è drastico

Elodie è insaziabile, è ormai una cantante di successo che grazie al suo talento e alla sua bravura è arrivata ai risultati tanto sperati. Venuta dal nulla, la sua notorietà è frutto di tanto lavoro e sacrificio. La star è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2021 al quale ha partecipato come presentatrice, un’altra prima volta per lei. Seguita da quasi due milioni e mezzo di follower, la ragazza condivide con i fan molti momenti della sua giornata ed oggi ha voluto aggiornarli sul suo cambio repentino. Un look diverso, sbarazzino la rende unica e perfetta. Ecco a voi la nuova Elodie.

Elodie e il cambio look: i fan approvano?

Elodie ci ha dato un taglio, nel vero senso della parola. Infatti ha accorciato di molto i capelli salutando così la sua lunga cosa che a Sanremo l’ha accompagnata per tutta la sua permanenza. Oggi si presenta al pubblico con un look diverso, corto, solo la frangia più lunga da una parte. Una vera rivoluzione da parte della cantante che si descrive su Instagram così: “Non è irrequietezza. È curiosità, esplorazione. Essere tutte le donne del mondo, restando me stessa”. E immediatamente è boom di like.

La prima a commentare la sua scelta è la collega Alessandra Amoroso che esclama: “E andiamoooo”, per lei non ci sono solo messaggi riguardo alla sua bellezza ma anche al suo animo: “Oddio quanto ti amo, perché sei saggia, libera, avanti”. Scrive Margherita Vicario. Secondo ciò che riportano i social, i fan e tutto il web approva il cambiamento della star romana.