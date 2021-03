Elodie? In spiaggia lei ci va completamente nuda. È uno spettacolo – FOTO

Elodie, completamente nuda in spiaggia e sotto i raggi del sole. La cantante è uno spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Completamente nuda, ecco come si presenta Elodie in spiaggia. Siamo nati così scrive l’artista, regina dell’ultimo Festival di Sanremo. A pancia in giù tra gli scogli, chi le scatta la foto si trova davanti ad uno spettacolo senza precedenti.

L’immagine rivela il lato A di Elodie che esce e si vede, nonostante il tentativo di occultarlo con il braccio. Una schiena nuda che finisce sul lato B che si vede parzialmente. La cantante sembra pensierosa, chissà cosa le passi per la mente. Una cosa è sicuro, i fans davanti a tale visione sono rimasti senza parole…o quasi.

I commenti infatti sono tantissimi, ovviamente molti sono irripetibili ma tesi diciamo ad apprezzarne la proprietà fisiche della cantante che si è rivelata sul palco dell’Ariston una showgirl a tutto tondo.

Elodie, l’immagine che ha fatto esplodere il web: iconica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ha appena postato una foto iconica: in bianco e nero, la cantante – munita di forbice – taglia il ciuffo davanti, la ciocca già tagliata la tiene nell’altra mano. A metà dell’opera, metà ciuffo e metà frangia…lo sguardo d’impatto e la pelle nuda la rendono sublime. Non è irrequietezza. È curiosità, esplorazione. Essere tutte le donne del mondo, restando me stessa, con queste parole la cantante romana interpreta la sua ultima foto che ha catturato l’attenzione dei fans.

Questa decisione di tagliare i capelli ha comunque diviso i followers: sebbene la maggior parte infatti ribadisca quanto sia unica e iconica, qualcuno – sempre promanando stima per Elodie – le chiede perché abbia deciso di rinnovare nuovamente il look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Anche questo nuovo taglio corto è destinato a diventare must per alcune stagioni.