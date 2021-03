Emily Ratajkowski, le foto durante e dopo il parto: puro amore – FOTO

L’ultimo post della neo mamma Emily Ratajkowski è di una dolcezza infinita: il racconto della nascita è amore assoluto

Emily Ratajkowski aveva costantemente tenuto aggiornati i milioni di fan sulla gravidanza. Le dolci foto del pancione hanno fatto il giro del web, e non solo quelle. La supermodella aveva sfoggiato fiera le trasformazioni nel suo corpo, affrontando attraverso le immagini il tema della percezione della gravidanza. Si è mostrata in tutta la sua caratteristica sensualità, anche con le splendide curve della maternità, scoprendo giorno dopo giorno il cambiamento che stava subendo.

In un’intervista profonda per Vogue America aveva dichiarato alcune riflessioni essenziali: “sono innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia“.

La supermodella ha così deciso, dopo aver mostrato quello che precede al momento del miracolo della vita, di condividere i momenti della nascita con il suo fedele pubblico.

Emily Ratajkowski, il dolcissimo post sulla nascita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Sylvester Apollo Bear è nato l’8 marzo, “nella mattinata più surreale, splendida e piena d’amore della mia vita” come annunciato dal dolcissimo post della supermodella. Non ci sono altre parole per descrivere il sentimento di tale emozione: un dono che tutto cambia, l’amore che apporta, incondizionato e infinito. La conoscenza e l’arricchimento che reciprocamente si costruisce.

Un cammino intrapreso con la nascita dell’amata creatura, momenti che ha voluto condividere con un’ulteriore post di amore assoluto. Il collage di foto raccontano la storia di quei momenti, tra l’attesa e l’arrivo, lo sforzo e la beatitudine. La felicità eterea del primo abbraccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

I fan sono un’esplosione di affetto, in migliaia ad ammirare la bellezza della vita ritratta in queste diapositive.