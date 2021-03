Un altro gesto autolesionista per Fabrizio Corona. Ricoverato nel reparto Psichiatria del Niguarda di Milano avrebbe nuovamente tentato di togliersi la vita

Fabrizio Corona non sembra trovare pace. Un nuovo gesto autolesionistico ha tenuto tutti col fiato sospeso. Nei giorni scorsi il fotografo aveva ricevuto la notizia che gli sono stati revocati gli arresti domiciliari, e che quindi avrebbe dovuto scontare la fine della sua pena in carcere. Ma l’ex re dei paparazzi non è riuscito ad accettare la decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano e ha tentato di togliersi la vita.

Fabrizio Corona ha reagito nel peggiore dei modi: si è tagliato le vene e ha pubblicato un drammatico video sui social, dichiarando di aver deciso di farla finita. Immediatamente soccorso, il fotografo è stato poi portato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato. Ma nemmeno questo è bastato.

Fabrizio Corona, il nuovo tentativo di farla finita: sconvolgente

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, l’ex re dei paparazzi avrebbe tentato nuovamente di togliersi la vita in ospedale. Questa volta avrebbe usato una biro come arma. A raccontare il tragico gesto è stata l’avvocata Cristina Morrone, che fa parte del team difensivo di Corona.

In una nota, l’avvocata ha espresso preoccupazione per le condizioni psicofisiche del suo assistito, in netto peggioramento. Infatti al di là dei gesti autolesionistici, Corona ha cominciato uno sciopero della fame e della sete per protestare contro la decisione dei giudici di rispedirlo in carcere. A tal proposito il fotografo ha chiesto di incontrare Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Milano, per chiedere il riesame del suo caso.

Secondo Fabrizio Corona sarebbe emerso “un evidente pregiudizio nei suoi confronti“. E un altro dei suoi avvocati, Ivano Chiesa a tal proposito ha dichiarato: “Non lo piegheranno, se lui ritiene di aver subìto un’ingiustizia è capace di lasciarsi morire”.