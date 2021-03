Federica Masolin continua a sorprendere il pubblico con una serie di foto su Instagram, l’ultima prima di in andare in diretta su Sky

Federica Masolin è sempre pronta a regalare al pubblico grandi emozioni con le sue performance in televisione dove fa compagnia agli italiani appassionati di sport che seguono i suoi programmi su Sky. Non solo, è anche molto attiva sui social e i follower aumentano giorno dopo giorno, attualmente sono più di quattrocento mila. Insieme interagiscono, lei con una foto e loro con un commento o un like. Soprattutto in questo momento che i social sono diventati come una grande famiglia.

Federica Masolin: qual è il suo outfit per Sky?

La giornalista e conduttrice televisiva pubblica su Instagram foto poco prima di andare in scena, il sorriso non manca mai e anche le nozioni di sport, la sua più grande passione fin da piccola. I suoi programmi sono molto seguiti, ma cosa la rende ancora più unica? Sicuramente i suoi outfit, ogni giorno diversi, eleganti ma allo stesso tempo sobri e mai eccentrici. Sui social li possiamo guardare attentamente visto che di foto ce ne sono molte, l’ultima risale al 17 marzo. “Trecce e denim” si presenta ai fan.

Un selfie prima di iniziare una nuova puntata. Capelli semi raccolti con delle trecce davanti che le fanno scoprire ancora di più il viso e i suoi occhi verdi, un trucco sobrio come piace a lei, una giacca blu e una t-shirt bianca. Semplicità e naturalezza, alla Masolin non serve altro. “Masolin e F1” commenta un suo fan, un connubio perfetto per il pubblico a casa.