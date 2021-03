Fedez blocca Instagram, il rapper annuncia un importante “Evento” – FOTO

L’annuncio dell’importante evento da parte del rapper Fedez blocca istantaneamente Instagram: i fan sono subito in subbuglio.

Il celebre rapper milanese Fedez non aspettava altro da mesi se non quello di dare finalmente ai suoi fan la lieta notizia. Grazie alla sua ultimissima pubblicazione sul suo profilo Instagram la buona novella in questione, come largamente prevista, si sparge immediatamente sul web a macchia d’olio. Il cantante, in coppia con l’artista Francesca Michielin soltanto pochi giorni fa sul palco del “Festival di Sanremo”, oggi condivide un momento di gioia pura al fianco della moglie, nonché imprenditrice di grande successo a livello mondiale, la bellissima Chiara Ferragni.

Fedez blocca Instagram, il rapper annuncia un importante “Evento”

Eppure nonostante la totale enfasi iniziale dei fedeli fan della coppia, dopo aver postato la fotografia è davvero facile rendersi conto come in realtà si tratti soltanto di uno scherzo bello e buono. “È nata!“, ha esordito nella didascalia allo scatto in cui è immortalato mentre tiene in braccio il nuovo nato. Ebbene, non si tratta della futura bimba dei due burloni, bensì di un vivido ricordo della nascita del loro primo figlio tre anni fa, Leone.

Tant’è che il rapper ha successivamente inserito nel testo: “Scherzo, è la foto di un giovane Lello con il suo giovane padre 💖“. Dunque, rimandato a data da destinarsi, ma che appare come sempre più vicina. In tale occasione i Ferragnez sembrano essere ogni giorno più visibilmente emozionati.

Baby V è in arrivo, e stavolta non sarà soltanto una marachella camuffata del papà. Le prime delucidazioni riguardo il nome della bimba sono state riportare dallo stesso Fedez sul palco dell’Ariston, e da quel momento pare che i loro fan non siano riusciti a pensare ad altro se non al suo imminente arrivo.