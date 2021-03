Giulia De Lellis, nuovo arrivo in famiglia: “Si amano già” – FOTO

Giulia De Lellis, nuovo arrivo in famiglia: “Si amano già”. Da diverse settimane, Giulia sta riflettendo sulla possibilità di dare un fratellino al piccolo Tommaso

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. È entrata nel mondo della televisione quando aveva appena vent’anni e decise di entrare a far parte del programma di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, il tronista veronese che ha conquistato il pubblico di Maria De Filippi. Il loro corteggiamento andò avanti per diverse settimane, poi lui la scelse a maggio e da allora cominciò la loro favola moderna che ha fatto sognare milioni di persone. Di quell’amore, oggi, è rimasto solo il piccolo Tommy.

Giulia De Lellis, nuova amica per il piccolo Tommy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Tra diversi tira e molla, si sono lasciati definitivamente alla fine della scorsa estate dopo aver adottato un cucciolo che hanno chiamato Tommy. Ad oggi dicono che il piccolo è “figlio di genitori separati“, infatti trascorre una settimana con il papà e un’altra con la mamma. Sono un po’ di mesi, però, che Giulia sta riflettendo sulla possibilità di prendere un fratellino a Tommy, ma ha sempre detto che con il lavoro fa già molta fatica ad occuparsi di lui e non sa come potrebbe dividersi tra Tommy e un altro cucciolo. Oggi su Instagram ha pubblicato una foto in cui Tommy gioca con una cagnolina: una nuova arrivata in famiglia che tutti hanno conosciuto solo oggi.

“Io sono ancora qui che penso “fratellino per Tommy oppure no?”. Intanto ci accontentiamo con un’amica, si amano già” ha scritto l’influencer sui suoi social.