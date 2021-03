Giulia Salemi sublime al trucco. Solo lei sa essere così bella. Un tesoro – VIDEO

Giulia Salemi pubblica una diretta “reel” di Instagram che mette in risalto make-up e trucco: quanto è bella da 1 a 10?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha fatto breccia nel cuore degli appassionati con una diretta instagram meravigliosa, che scuote inevitabilmente i follower. Lei è semplicemente bella, aggraziata da un fascino ultra innovativo, degno di una donna di grande stile.

L’influencer e modella italiana ha fatto molto parlare di sè durante il reality show di Alfonso Signorini. Molto spesso è stata oggetto di critiche all’interno della casa, ma grazie alla disinvoltura e alla capacità di distaccarsi dai riflettori nel momento giusto è riuscita a cavarsela.

Molti sembravano discostanti da lei, come il Tommaso Zorzi, vincitore del tour, ma ciò che conta di più è che alla fine è tornata a casa con la consapevolezza di aver trova il vero amore della sua vita: Pierpaolo Petrelli

LEGGI ANCHE —–> Ambra Angiolini, la FOTO da giovane di spalle ti lascia senza fiato

Giulia Salemi, la rivoluzione necessaria per apparire più bella: fantastica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

LEGGI ANCHE —–> Roberta Morise divina. Labbra stupende, ti perdi in tanta bellezza – FOTO



Tra le web influencer più in voga del momento c’è senz’altro lei, l’ex gieffina, discussa e chiacchieratissima durante il reality del Grande Fratello Vip 5. Giulia Salemi ha iniziato a vivere proprio dopo che il Signorini conduttore ha abbassato le luci sull’appartamento più spiato d’Italia.

L’incontro con Petrelli è stato per lei come un fulmine a cielo sereno. Non si aspettava nulla dall’amore e invece torna a casa con una certezza in più, quello di sentirsi amata, desiderata dal “principe azzurro” della sua vita. Gli errori pagati a caro prezzo durante il reality scemano inevitabilmente e inaspettatamente nella vita normale.

E’ proprio dall’amore che vien fuori il carattere sincero, ma soprattutto la bellezza di una donna sublime sotto tanti aspetti. Ecco Giulia Salemi alle prese con una diretta “reel” di Instagram, dove fa vedere a tutti il suo nuovo make-up e una sensibilità al trucco non indifferente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Si tratta di un “Maybelline” che risalta la semplicità e allo stesso tempo la sensualità di un volto raffinato, quasi un “tesoro” in avanscoperta alle telecamere della tv. E a voi invece, come vi è apparsa l’amatissima Giulia, siete soddisfatti della sua rigogliosa bellezza?