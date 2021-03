Gracia De Torres vestaglia e senza reggiseno, boom di commenti e like – FOTO

Nuovo scatto social per la modella Gracia De Torres che si mostra in vestaglia di seta senza lingerie, i fan sono esplosi con commenti davvero piccanti

La splendida super modella di origini iberiche Gracia De Torres non smette mai di illuminare gli animi grazie alla sua avvenenza e sensualità accesa. Nata ad Almeria nel 1987, è sposata con il cestista Daniele Sandri e da allora è una presenza fissa nel nostro Paese.

Si è fatta conoscere al popolo italiano per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 11 e nella trasmissione “Ciao Darwin 8” con Paolo Bonolis nel 2019.

Gracia De Torres ipnotizza Instagram, sensuale in vestaglia da camera

La modella ha condiviso poche ore fa uno scatto social davvero sensuale in bianco e nero. Seduta su di una altalena da giardino a forma di sfera aperta di vimini intrecciato, Gracia mostra tutto la sua femminilità mentre indossa una vestaglia di seta nera aperta sul seno. Non indossa alcun indumento di lingerie per coprire le parti intime, dalla vestaglia aperta notiamo piuttosto il tatuaggio a forma di cuore disegnato sullo sterno tra i due seni generosi.

Accavalla le mani sulle gambe di fronte a lei, sguardo fiero e con un’espressione a tratti austera e grave, capelli intrecciati e un trucco vistoso che ne esalta gli occhi e le sopracciglia. Scrive un messaggio molto bello a margine dello scatto, incentrato sulla capacità di affidarsi agli altri:

“Col tempo, e soprattutto in questo ultimo periodo, ho capito che dovremmo stare con chi ci rende davvero felici. Con quelle persone che sono magiche e fanno la differenza”. I suoi fan ne hanno riconosciuto la bellezza stratosferica premiandola con oltre 15mila like in poche ore e commenti davvero focosi sulla sua fisicità disarmante.