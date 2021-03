Harry: dopo l’intervista rompe il silenzio con William e Carlo. Nulla di buono

Dopo l’intervista bomba da Oprah Winfrey, Carlo e William e Harry hanno avuto un primo confronto. Il dialogo non sarebbe andato a buon fine.

E’ tempo di bufera per la Royal family. La scottante intervista di Harry e Meghan ai microfoni di Oprah Winfrey è al centro della stampa mondiale. Dopo le accuse di razzismo da parte dei duchi del Sussex rivolte ai reali, è avvenuto un primo confronto tra le due fazioni. Da un lato il principe Carlo e il figlio Wiliam dall’altro Harry. Ma l’esito non sembra essere dei migliori.

Sarebbe stato un dialogo poco produttivo secondo quanto riportato da Gayle King, giornalista amica di Meghan e Harry. In particolare a destare preoccupazione nella famiglia reale sarebbe la figura della Markle.

Harry, primo confronto con la famiglia reale: nessun contatto invece per la Markle

La giornalista, ai microfoni della trasmissione “This Morning”, ha svelato che la conversazione non avrebbe risolto la situazione. Unica consolazione aver rotto il silenzio tra i componenti della famiglia.

Tuttavia la King ha affermato che la dopo l’intervista la coppia è rimasta delusa della volontà della famiglia reale di risolvere la questione privatamente nonostante si stiano diffondendo false notizie a danno della Markle. Rivelazioni apprese direttamente dai Duchi trasferitisi ormai in California. Al loro fianco il piccolo Archie e la seconda figlia in arrivo nei prossimi mesi. Nessuna telefonata sarebbe avvenuta tra Meghan e i componenti della Royal family.

Tra i difensori della donna è spiccato il nome di Michelle Obama. Le due, amiche da anni, sono state al fianco in alcuni eventi. L’ex fist lady americana ha espresso dispiacere per la situazione. Ha condiviso dolci parole sperando che la famiglia reale si possa riappacificare.

Intanto a seguito dell’intervista continuano le polemiche in tutto il mondo. In particolare la sorellastra di Meghan ha puntato il dito invitando la coppia a recarsi da un terapeuta. Non manca il fratello che, ospite a “Live non è la D’Urso”, ha screditato la sorella.