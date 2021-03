Le Iene, scherzo a Ermal Meta: nella rabbia volano parole pesanti – VIDEO

Il cantante Ermal Meta è stato al centro di uno scherzo. Su tutte le furie si è scagliato contro noti programmi televisivi.

Ermal Meta è finito nel mirino de Le Iene. Il cantante di origini albanesi ma di adozione barese, ha reagito nel peggiore dei modi alla gag creata dal noto programma. Dal video trasmesso durante la puntata delle Iene Meta si è mostrato su tutte le furie lasciandosi sfuggire pesanti commenti contro noti programmi.

Il tutto è iniziato con il furto del portatile del cantante. All’interno dei file presenti i testi di un suo libro. A barattare il pc sarebbe stata la sorella. Per poter accedere al Grande Fratello avrebbe ceduto il prezioso oggetto di Ermal. La sorella Sabina avrebbe realizzato tutto in collaborazione con una giornalista. Trovandosi davanti alle due donne Meta ha perso le staffe.

La sorella ha tentato di calmare il cantante spiegando la finalità della sua mossa. Intraprendere la carriera televisiva. Questo l’avrebbe spinta a cedere il pc del fratello in cambio di una parte nel noto reality. Apprese queste ragioni Ermal si è infuocato.

Ermal Meta nel mirino delle Iene: lo scherzo non gradito

Ermal Meta ha reagito con rabbia al recente scherzo organizzato da Le Iene. Durante la messa in scena ha urlato andando su tutte le furie. La sorella ha fatto credere al cantante di aver scambiato il suo portatile, di cui è gelosissimo, per una parte al GF. Nella rabbia dalla bocca del cantante sono sfuggite alcuni frecciatine verso il mondo televisivo. Davanti alla sorella in caccia di opportunità nello spettacolo il fratello ha commentato: “Opportunità per fare cosa? Per fare l’ospitata a Domenica Live?”.

Parole che celano disappunto nei confronti del format di Barbara D’Urso. Ma non solo. Di seguito la sorella ha continuato la recita giustificando il baratto del portatile con la speranza di avere una svolta nella vita entrando nella casa del GF.

“Ma che svolta è? Se vuoi svoltare devi lavorare. E’ un modo per fare cosa?”, le parole del cantante contro il programma.

A questo punto lo scherzo si è stoppato. Finalmente Ermal ha potuto tirare un sospiro di sollievo.