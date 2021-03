Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 marzo: il giallo “Dante Romagnoli”

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 marzo: più di una persona esprime la sua curiosità nei confronti di Dante Romagnoli.

Da quando Dante Romagnoli, cugino di Fiorenza Gramini, ha sventato la rapina del Mantovano, la sua figura ha destato molto scalpore a Milano. Molti si chiedono chi sia il misterioso ragazzo che è piombato da un giorno all’altro nella vita del Circolo. La fine dei ricatti del Mantovano ha anche portato Ludovica e Marcello ad allontanarsi. Adesso che non devono più proteggersi da un nemico comune, i due ragazzi pensano di non avere più niente da spartire l’uno con l’altra… ma sarà davvero così? Per quanto riguarda Irene, dopo lo scandalo dell’abito british disegnato da Gabriella, la ragazza ha trovato accoglienza a casa di Maria, ma la convivenza non è tutta rose e fiori.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 marzo: Stefania trova una scappatoia

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che la convivenza tra Irene e le sue nuove coinquiline non andrà molto bene. Le tre non fanno altro che litigare e sono sempre più vicine al punto di rottura. Nel frattempo il “caso Romagnoli” incuriosisce molti. Fiorenza indaga sulla sua vita sentimentale, mentre Vittorio è sempre più ben disposto nei suoi confronti. Il capo del Paradiso vorrebbe accettare l’affare che il ragazzo gli ha proposto.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Stefania è molto dispiaciuta all’idea di lasciare Milano per seguire la zia Ernesta a Lecco. Sono proprio le nuove coinquiline di Irene ad offrirle una via di fuga. Che in casa ci sia posto per una quarta persona?