I tentativi di rianimazione sono stati vani. Tra le vittime la conducente, una 38enne, una bambina di 3 anni e un adolescente di 12.

Un tragico incidente è avvenuto nel comune francese di Villefranche-sur-Saône, nel dipartimento Alvernia-Rodano-Alpi, dove una donna e due bambini sono morti questo martedì (16 marzo). Secondo i rapporti dei vigili del fuoco citati dai media locali, l’automobile è precipitata nel fiume Saona. Nel tardo pomeriggio sono accorsi sul posto i servizi di emergenza, di cui una ventina di vigili del fuoco del Rodano, aiutati dal supporto dei pompieri della vicinissima Ain.

I falliti tentativi di rianimazione

Stando a quanto riporta un vigile del fuoco del centro operativo di soccorso e antincendio del Rodano (Codis) “i servizi di emergenza sono intervenuti poco dopo le 17:00 in seguito alla caduta di un veicolo a livello del Pont de Frans che attraversa la Saona.” I soccorsi si sono fermati precisamente all’altezza del Pont de Frans, il ponte stradale che attraversa il fiume collegando Jassans-Riottier in Ain a Villefranche-sur-Saône in Rhône. Gli esperti hanno prelevato i corpi di una donna, una 38enne di Beaujolais Vert, e di una bambina di tre anni che tuttavia non sono riusciti a rianimare: entrambe sono state dichiarate morte sul posto. Un altro corpo, quello di un bambino di dodici anni, è stato recuperato dai sommozzatori circa un’ora dopo, intorno alle ore 18.30. Martedì sera gli agenti hanno dichiarato di non sapere se le tre vittime fossero imparentate.

Attualmente è stata aperta un’indagine per determinare cause e circostanze dell’incidente. La polizia non esclude l’ipotesi del suicidio.

