Isola dei Famosi, primo caso di “finta identità”. I VIDEO inchiodano Akash. Proprio come accadde al GF con Adua Del Vesco che in realtà era Rosalinda Cannavò, anche all’Isola sbarca un caso molto simile

Lunedì è ricominciato l’Isola dei Famosi con un cast eccezionale ed Ilary Blasi alla conduzione del programma. Accanto a lei ci sono Iva Zanicchi, ironica e divertente come sempre. Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip e infine Elettra Lamborghini, che ha contratto il covid e per questo motivo durante le prime puntate interagirà solo da casa. Tra i concorrenti di questa edizione c’è Akash, che ha scatenato fin da subito i dubbi dell’opinionista Zorzi. E, a quanto pare, ci ha visto lungo su di lui.

Isola Dei Famosi, Akash smascherato dal web: come si chiama realmente?

Stamattina sul web sono spuntati dei video di alcune esperienze televisive passate di Akash, e fin qui niente di strano, se solo non fosse che in ogni esperienza Akash si è presentato con un nome differente. Ha lavorato sia come tentatore di Temptation Island e ha partecipato a Ciao Darwin, in entrambi i programmi ha rivelato di chiamarsi in un modo diverso. Dunque, qual è il suo vero nome? Akash, Andrea o Pablo?

Questo scandalo ha ricordato tanto quello dell’Ares Gate, di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra che si chiamano in realtà Rosalinda e Gabriele. Abbiamo già la prima dinamica per la seconda puntata dell’Isola che andrà in onda domani.