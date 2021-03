Joe Biden, le dichiarazioni scottanti che mettono in pericolo gli Stati Uniti

Joe Biden non si tira indietro, le dichiarazioni scottanti continuano a far tremare gli Stati Uniti.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha reso delle dichiarazioni scottanti che mettono in pericolo gli USA. Parole forti, considerazioni che tuonano a livello globale e che minaccia la rottura degli equilibri. Tutto è avvenuto in occasione di un’intervista resa su un’emittente Tv americana in cui ha speso delle parole forti nei confronti di Vladimir Putin.

Nello specifico, alla domanda se conosce il Cremlino, il presidente americano ha risposto positivamente ma quando il giornalista ha posto la seguente domanda “Pensa che sia un killer?”, Biden ha risposto senza esitazione: “Lo penso”. Ma non solo, minaccia altresì Putin che pagherà il prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali.

Biden si riferisce al rapporto dell’intelligence USA dal quale sarebbero emerse le manovre del russo per sostenere Trump e denigrare il nuovo presidente.

Joe Biden e la risposta della Russia che non tarda ad arrivare

In occasione dell’intervista, Joe Biden si è spinto oltre raccontando di una telefonata intercorsa tra i due leader nei mesi scorsi. Su tale circostanza ammette: “Abbiamo avuto una lunga conversazione, lui ed io. Lo conosco relativamente bene”. Nonostante questo alterco Biden comunque ritiene che sia comunque possibile portare avanti le trattative che coinvolgono i due paesi, come quelli sugli armamenti.

D’altra parte, Viacheslav Volodin ha dato origine ad uno sfogo su Telegram: il presidente della Duma infatti ha dichiarato: “Biden ha offeso i cittadini del nostro Paese con la sua dichiarazione”, “gli attacchi contro Putin sono attacchi al nostro Paese!”.