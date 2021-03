Justine Mattera incandescente, la camicetta mostra tutto. Lato A esplosivo – FOTO

Nuovo scatto bollente quello pubblicato da Justine Mattera, la camicetta mostra il seno nudo ed è subito un tripudio di commenti da parte dei fan

Justine Mattera è il classico esempio di donna per cui il tempo passa ma gli anni non pesano e sembrano anzi essersi fermati nel loro fluido scorrere cronologico.

Più bella e seducente che mai la showgirl lascia sempre i fan – 477mila su Instagram – senza parole, passando dagli outfit più sportivi a quelli molto sofisticati, con una grazia che solo i più bravi trasformisti possiedono.

Solo ieri sul suo profilo ha postato una serie di scatti che la ritraggono in tenuta ciclistica al parco per uno shooting. Indossa un completo super attillato che mette in risalto la sua perfetta forma fisica ed il fondoschiena marmoreo che fa invidia anche alle colleghe più giovani.

Justine Mattera in una versione inedita, modella seducente per un progetto innovativo

Non si tira certo indietro Justine Mattera quando viene interpellata da grandi artisti oppure giovani emergenti per progetti a volte anche futuristici. È il caso dell’ultimo scatto postato dalla showgirl che ha coinvolto lo stilista Liborio Capizzi e che l’ha fatta posare con una camicetta bianca molto scollata con vistosi strappi sul tessuto di jersey.

Capizzi è molto conosciuto nel panorama nazionale per questo suo stile molto estroso, ha vestito anche Alba Parietti l’8 marzo scorso quando ha partecipato a “Live – Non è la D’Urso” con quella giacca piumata nera molto vistosa.

Justine nella foto si regge i capelli con le mani mentre però l’occhio dell’osservatore cade sul seno parzialmente scoperto dai lacci della camicia che scivola fluida sul suo corpo nudo. Bella come mai prima d’ora, carismatica e sensuale con le labbra leggermente schiuse. Moltissimi i like alla foto, anche dall’amica Sabrina Salerno che non si esime mai dal fare complimenti a Justine quando appare con nuove foto social.