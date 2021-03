La Vita in Diretta, Harry e William si sono parlati: la reazione di Meghan

Dopo la bufera che ha creato l’intervista dei duchi di Sussex con la regina della tv americana Oprah Winfrey, Harry e William si sono parlati.

Al momento il dialogo tra i due fratelli, il principe ed erede al trono di Inghilterra William e il suo fratello minore Harry, non ha portato da nessuna parte. Lo racconta una giornalista American molto amica dei Sussex. Ma chi ha spifferato questa notizia alla stampa americana?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, Muriel: “Quando il prof di italiano mi disse hai la pancia”

Harry e William si sono parlati, cosa si sono detti?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, Gaudiano: “Il mio dolore è stato fortissimo”

Stando alle notizie rivelate dal conduttore della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, Alberto Matano, i due fratelli si sono parlati ma senza interpellare Meghan.

Da quanto si apprende pare che i duchi di Sussex avrebbero spifferato di questa chiacchierata informale a una giornalista americana molto amica di Meghan e Harry la quale ha specificato che non ci sono stati sviluppi ma che Harry è contento di aver dato il via al disgelo.

I duchi di Sussex, inoltre, si sono molto indispettiti perché il principe Carlo gli ha tagliato i vivere e non gli risponde al telefono. Da quando il principe Harry ha raccontato che la corona gli ha tagliato i viveri in tanti cercano di fargli i conti in tasca.

Dall’eredità di Diana arriva il tesoretto di Harry e sono circa 18 milioni di euro. Non finisce qua, bisogna aggiungere le entrate percepite quando il principe prestava il suo servizio nell’esercito senza poi quantificare i guadagni in America dove la coppia più discussa del momento sta costruendo un potente marchio

Torniamo, però, al disgelo tra William e Harry. La giornalista americana che ha rivelato la notizia racconta ancora che i Sussex si sentono frustrati perché a palazzo vogliono far rimanere tutto privato (la regina Elisabetta vuole parlarne in famiglia) ma Meghan teme che così facendo la sua reputazione rimarrebbe macchiata per sempre.

Dallo studio de “La Vita in Diretta”, condotta dal giornalista Rai Alberto Matano, interviene la criminologa Roberta Bruzzone che dichiara: “Io sono molto preoccupata per la salute mentale di Harry. Mi sembra un uomo soggiogato che fa tutto quello che dice la moglie“.

“Il comportamento di Harry sembra molto disposto ad assecondare la moglie – continua – del resto è popolare la frase che pronunciò il duca di Sussex quando Meghan arrivò a Buckingahm Palace: what Meghan want, Meghan get“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ma arriva il colpo di scena: William e Kate per la festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra il 14 marzo, hanno pubblicato una letterina dei tre figli dedicata alla nonna Diana.

“Ci manca tanto la nonna Diana che non abbiamo conosciuto“, scrivono i tre piccoli bimbi reali.

I tre figli di William e Kate hanno realizzato dei disegnini e hanno scritto dei piccoli pensieri dedicati alla nonna che non hanno mai conosciuto. In tanti pensano che con questo gesto William abbia voluto far sapere a tutti che anche lui è figlio di Diana dunque, secondo le malelingue, potrebbe essere una strategia per riprendersi la scena.

“Che vergogna – dicono gli ospiti in studio – mi sembra un comportamento deplorevole far scrivere una letterina ai figli e darla in pasto ai media per un po’ di visibilità o per arrivare a chissà quale scopo“.