Laura D’Amore, shorts cortissimi per una primavera bollente – FOTO

Laura D’Amore propone un outfit bollente: shorts cortissimi sulle tonalità del rosa e maglioncino scollato. Incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore, l’hostess più desiderata del momento, coglie l’occasione per farsi fotografare e condividere col web il suo ultimo outfit prettamente primaverile. Shorts cortissimi sulle tonalità del rosa che mettono in risalto le bellissime gambe anche se la foto non è a figura intera. Il maglioncino nero e con stampe bianche a forma di cuore sono davvero una delizia per chi la guardi.

Ovviamente, il tocco seducente non manca, il maglioncino infatti presenta una scollatura altamente bollente da cui è possibile scorgere il lato A prorompente di Laura. I capelli sono sciolti ed il viso poco truccato. L’influencer precisa di trovarsi presso l’ambasciata della gioia, anche se per i followers vera gioia è vederla; ogni volta è infatti un colpo al cuore.

Basta leggere i commenti per rendersi conto degli umori accaldati dei fans; in tanti a dedicarle emoji a forma di cuore.

Laura D’Amore, mini abito e piedi nudi: uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore nella giornata di ieri ha postato una foto che ha suscitato interesse ma che al contempo ha scatenato una discussione sulla situazione attuale che si sta vivendo nell’intero paese. Ovviamente, sempre con toni pacati, si rispondeva alla domanda formulata da Laura: Ditemi chi devo chiamare per avere la zona bianca!!!!. I commenti sono numerosi, molti dei quali fortemente ironici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

L’hostess indossa un mini abito nero a righe verticali bianche, seduta su un pezzo di design molto interessante. I piedi nudi sono lasciati liberi…e le gambe scoperte che deliziano i followers.