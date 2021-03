Lucia Javorcekova, la FOTO vietata ai minori: senza veli è illegale

Lucia Javorcekova e lo scatto senza veli: un’esplosione di sensualità e curve per i followers, che di fronte alla modella perdono le parole. Magnifica!

Lucia Javorcekova è la modella slovena che sta facendo impazzire gli utenti di tutto il mondo. Fisico slanciato, occhi di ghiaccio e curve da mozzare il fiato, la 30enne è salita alla ribalta iniziando a posare per i più noti marchi di moda. Indimenticabili sono gli scatti in intimo e in costume, in cui la Javorcekova mostra ai fan tutte le doti di cui dispone.

Scorrendo il suo profilo Instagram, si può notare come la modella sembri perennemente immersa in un vero paradiso tropicale. Dalle info biografiche, si evince che Lucia si è trasferita a Tulum, nel Messico, insieme al marito e a sua figlia. Le foto che la slovena sta pubblicando in quest’ultimo periodo sono, d’altra parte, un susseguirsi di pose piccanti.

Lucia Javorcekova, senza veli è uno spettacolo infinito

La foto che la Javorcekova ha pubblicato poche ore fa ha destato grande stupore agli occhi degli utenti, che sono rimasti sbigottiti di fronte all’outfit della loro beniamina. Lucia, completamente nuda, si copre il seno con le mani, e attraverso un copricostume traforato regala una visuale vedo non vedo che stenderebbe chiunque.

La posa statuaria mette in risalto le gambe chilometriche della modella, che immersa in una vera e propria oasi naturalistica sembra perfettamente a suo agio. La coda alta ed il look decisamente azzardato le donano un’aria da “selvaggia” che fa impazzire i followers.

“Fantastica e sexy“, “Pronti allo zoom“, “Stupenda meraviglia“: questi i commenti dei followers, che non potrebbero essere più appagati di così. Per la Javorcekova fioccano likes e complimenti!