Mara Venier, il dolore non si placa: “L’ultima foto” – IMMAGINE

Mara Venier non riesce a farsi una ragione e a distanza di tempo continua a pubblicare le sue foto, per lei era un punto di riferimento

Mara Venier è ancora sotto shock per la perdita del suo caro amico. Hanno trascorso insieme gli ultimi tempi prima della morte, conosciuti a lavoro sono diventato poi inseparabili. Stiamo parlando di Giovanni Gastel, scomparso solo tre giorni fa. Il fotografo ha lasciato nel mondo dello spettacolo un vuoto incolmabile, soprattutto tra quelli che lo conoscevano di più. Oggi la zia Mara ha pubblicato un’altra foto, l’ultima fatta dal suo amico.

Mara Venier: l’ultima foto piena di dolcezza, che dolore

Erano più che collaboratori, amici da una vita, la Venier non riesce a darsi pace per questo lutto avvenuto troppo in fretta e improvvisamente. “..te ne sei andato così ,solo un mese fa ridevamo qua a roma per il nostro ultimo lavoro”. Aveva scritto nella sua foto appena saputa la brutta notizia, oggi a distanza di giorni è ancora qui a pubblicare un altro post: “L’ultima foto” si limita a scrivere. Il dolore l’ha affligge, è affranta e può vivere solo di ricordi, di bei momenti che il suo amico le ha regalato e donato nel corso della vita.

Non solo Mara piange per la morte di Giovanni, in questi giorni sono molti i vip che hanno lasciato un messaggio di cordoglio all’uomo scomparso, tra questi anche Elisabetta Canalis direttamente dall’America: “Non ci posso credere”, e poi ancora Sandra Milo: “oh mio Dio no”; “Era unico” ha aggiunto Caterina Balivo, “un grande un grandissimo. Artisticamente e umanamente… che dispiacere”. Ha poi affermato Luca Bianchi.