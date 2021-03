Martina Hamdy, il meteo con lei è sempre bello. La posa da urlo ti infiamma – FOTO

Tre scatti al limite del legale quelli postati poche ore fa da Martina Hamdy che si palesa in completo giacca pantalone nero e catene alle caviglie

Classe 1994, Martina Hamdy è frutto di un amore che ha unito l’Italia con l’Egitto, un mix che la ha così donato la bellezza esotica di cui è portavoce e che la rende uno dei volti più belli della nostra tv.

Forse non tutti si ricordano che nel 2012 la ragazza partecipò a “Veline” dove però venne superata in finale da Alessia Reato e Giulia Calcaterra, che quindi finirono a pieno titolo sul bancone di “Striscia la notizia“. Al momento invece fa parte della redazione di “Meteo.it“, dove conduce le previsioni del tempo in onda sulle reti Mediaset.

Martina Hamdy splende in total black, stupenda

Chi lo ha detto che per splendere bisogna vestirsi di colori sgargianti e lustrini? Lo sa bene Martina che ha condiviso nella sua pagina Instagram tre scatti da far perdere la testa, indossa un completo nero giacca e pantalone con ai piedi delle decolleté chiuse alla caviglia con delle catene bronzate molto spesse. “Black is the new shine” scrive a margine delle foto frutto di un bellissimo shooting fotografico per il brand di scarpe “Marco Calzature MILANO”.

Siede su di uno sgabello rettangolare ricavato da un pezzo di marmo bianco, le pareti della stanza invece sono tappezzate da quadri minimali sulle tonalità del rosa, nulla intacca con colori accesi la presenza mistica della donna che da sola è il punto focale degli scatti. Capelli riccioluti vispi che ne incorniciano il viso e una posa sensuale che fa intravvedere la pelle nuda sotto la giacca leggermente aperta.

Impossibile per i suoi follower non premiarla con migliaia di like e cuoricini tra i commenti, Martina è una vera potenza della natura e la sua femminilità con questo look è potenziata all’ennesima potenza.