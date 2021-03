Mattino Cinque, Federica Panicucci blocca l’ospite e cala il gelo in studio

Colpo di scena inaspettato quello avvenuto nella puntata del 15 marzo scorso negli studi di “Mattino Cinque” dove Federica Panicucci ha ripreso un ospite in studio

Durante ogni diretta televisiva è possibile che avvengano imprevisti e gaffe inaspettate, ed è quanto verificatosi nella puntata del 15 marzo a “Mattino Cinque” dove la conduttrice Federica Panicucci si è vista costretta a riprendere un ospite in studio per un’affermazione poco attenta.

Colpo di scena a Mattino Cinque, Panicucci preoccupata

Nella puntata andata in onda lunedì 15 marzo durante la diretta del programma mattutino condotto dalla bravissima Federica Panicucci, si è tornati a parlare del caso che sta scuotendo gli animi di moltissime famiglie in queste settimane, ovvero della scomparsa di Alessandro Barilli e Stefano Venturelli.

L’ipotesi più accreditata che stanno avanzando gli inquirenti è che ci sia una setta dietro la scomparsa dei due giovani che ormai sono via da casa da diversi mesi. Federica ha affrontato l’argomento nella seconda parte di “Mattino Cinque” proprio con il papà ed il fratello di Alessandro Barilli, ricordando ancora una volta ai telespettatori a casa i numeri utili del programma a cui rivolgersi in caso di avvistamento dei ragazzi scomparsi.

La conduttrice ha poi ricordato che anche Enrico Silvestrin, in collegamento da casa, in passato ha rischiato di essere manipolato da una setta ma che con grande spirito di sopravvivenza è riuscito a tirarsene fuori in tempo. “Non ho mai fatto parte di una setta, ma insieme ad altri amici, come Beppe Fiorello, ho abbracciato la cucina macrobiotica”, ha spiegato l’uomo in diretta.

Al ché Federica preoccupata ha gelato il suo ospite con una frase perentoria: “Per piacere Enrico, non fare nomi!”, ha detto la conduttrice consapevole del fatto che non è il caso di interpellare persone non presenti quando si trattano argomenti di un certo spessore.