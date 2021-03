Michela Persico, vestitino bianco attillato fa impazzire: indemoniata – FOTO

Michela Persico si supera in un completo bianco attillato ai limiti della legalità, la sua bellezza è pura visione: assurda

La giornalista sportiva Michela Persico stavolta si è davvero superata, estasiando Instagram. Un appuntamento che concede spesso ai fan, che ammirati la seguono in ogni condivisione. Il suo profilo vanta 656 mila follower, totalmente infatuati della bellezza angelica e incredibile fisicità scolpita che la contraddistinguono. Prima della consacrata professione in ambito giornalistico, la bellissima nativa di Bergamo ha infatti intrapreso un percorso da modella, poi interrotto per perseguire la sua passione. Ma ancora oggi si concede l’attenzione dell’obiettivo, che sa perfettamente stupire.

LEGGI ANCHE –> Zoe Cristofoli, lingerie da casa ti lascia annichilito. Hernández gongola… – FOTO

Michela Persico in bianco, visione pura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali, l’intimo da sogno: una perla la cestista con LATO B da 3 punti – FOTO

Classe 1991, la bellissima Michela Persico è laureata in lingue all’Università di Bergamo, sua città natale, e in seguito si è dedicata al raggiungimento del suo obiettivo: diventare una giornalista sportiva. Con passione, costanza e determinazione, è riuscita a dimostrare le sue innegabili capacità, fino all’approdo a Mediaset. Proprio grazie alla rete, ha incontrato il suo attuale compagno e padre di suo figlio, il calciatore Daniele Rugani, per il quale stava preparando un servizio giornalistico, ed è stato presto amore.

Felicemente legati, compongono una splendida famiglia, e oggi possono dirsi ancora più contenti. Dopo la parentesi sportiva francese per il compagno della giornalista, al Rennes, hanno potuto fare rientro in Italia, con l’inaspettata quanto gradita chiamata al Cagliari. Notizia che Michela Persico ha condiviso su Instagram, con l’immensa gioia trasmessa in un post.

Sempre più bella, la giornalista non manca di condividere le immagini della sua bellezza. L’ultima foto pubblicata ha conquistato il cuore dei fan, che non hanno saputo resistere al suo splendore. In un completo bianco attillato esibisce l’incredibile silhouette al limite dell’immaginabile. I caratteristici fluenti capelli biondi, gli occhioni azzurri, il viso angelico e il dolce sorriso sono le componenti della magnifica visione, accompagnata da un corpo scolpito dotato di curve perfette: superlativa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Un sogno ad occhi aperti, una dea da adorare, tutto questo è Michela Persico per i follower. Estasiati, non hanno potuto fare a meno di lasciare ai commenti la loro ammirazione, registrata in più di 17 mila like.