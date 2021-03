Michelle Hunziker senza veli, coperta solo da un lenzuolo è divina – FOTO

Michelle Hunziker in uno scatto si mostra sorridente e raggiante come sempre. Un vero angelo dalla chioma bionda, in grado di lasciare senza fiato chiunque. La Hunziker sui social non perde mai occasione anche per pubblicare gag divertenti e simpatiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto social dove sfoggia un sorriso smagliante, da far perdere la testa. Solare e spensierata, come sempre, la showgirl copre il suo decolleté con un lenzuolo bianco.

Un post apprezzatissimo dai suoi tantissimi fan che non le hanno risparmiato complimenti e lusinghe: “Incanto allo stato puro e gioia per gli occhi🤩🤩🤩, Quanta fortuna che hai, Splendida naturalezza ❤️, Bellissima, Bellissima foto, 😍😍❤️, Estupendamente Hermosa!!!!, 🙌🔥😮 numero uno, Bellissima wow veramente magnifica 😍😍😍😍😍😮, Bellissima ❤️, Sei meravigliosa ❤️”.

Michelle Hunziker: le gag divertenti sul Covid e la storia d’amore con Trussardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)



Un periodo molto difficile anche per la moglie di Tomaso Trussardi che più di una volta ha voluto ironizzare sulla situazione legata al Covid. Sul suo profilo, oltre a scatti con i familiari, compaiono di tanto in tanto anche interventi molto divertenti.

In particolare, di recente ha dato vita ad un siparietto molto divertente dove c’era lei come protagonista indiscussa. Un vero e proprio duetto con protagonista, dall’altra parte, sempre lei. In questo periodo a chi non capita di parlare da soli? A confermarlo lei stessa ha voluto invitare tutti a trovare il coraggio di sorridere nonostante tutto: “Facciamo dei lunghi dialoghi con noi stessi! Combattiamo con i nostri sentimenti, perplessità, con le frustrazioni, con lo scoramento e con il senso di impotenza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Nel frattempo comunque la Hunziker si gode i suoi affetti, compreso il marito Tomaso, conosciuto nel 2011. Da quel momento, i due non si sono più lasciati e, nel 2014, hanno voluto anche convolare a nozze al Palazzo della Ragione di Bergamo. Dalla loro storia d’amore sono nate anche due bambine: Sole, nel 2013, e Celeste, nel 2015. Una vera e propria famiglia allargata che comprendere anche Aurora, la figlia avuta dal suo ex marito Eros Ramazzotti.