Nek, l’occasione giusta per dichiararsi: “Scintilla rivoluzionaria”

Dopo il periodo difficile che Nek ha dovuto passare a causa di un incidente alla mano, il cantante è di nuovo tra noi ed oggi non perde occasione di dedicare un post ad una persona per lui molto speciale. Su Instagram la chiama Scintilla rivoluzionaria e i fan leggendo le sue parole sono rimasti senza fiato, per la bellezza e la semplicità con cui le ha scritte. Un messaggio pieno di emozioni, sincerità e semplicità.

Nek: per chi è il messaggio?

Oggi per Nek è una giornata molto speciale e quindi non perde occasione di scrivere un messaggio su Instagram per dirlo al mondo. E’ il compleanno della figlia adottiva Martina, che ama immensamente. “Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti. Parli perfettamente 4 lingue – inizia così la dedica – ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene”. E poi ancora: “Ti auguro quindi del tempo perché tu lo possa vivere in ogni tuo passo – continua il messaggio – verso le passioni che senti come se ogni giorno fosse il primo. Buon compleanno dolce Marti. Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti!! Ti amiamo”.

Il cantante è orgoglioso della sua famiglia e della sua piccola, ormai diventata una donna. E’ proprio in giorni come questi che si dimenticano i momenti brutti e la luce torna a splendere. Nek non potrebbe desiderare di meglio.