Nina Moric, splendida con il dito in bocca… La didascalia provoca – FOTO

Mentre Fabrizio Corona prosegue lo sciopero della fame e della sete, Nina Moric sembra aver voltato pagina e non ha certamente intenzione di farsi coinvolgere dai fatti. Se l’ex paparazzo, d’altronde, ha raggiunto il suo intento di attirare le attenzioni su di sé, la modella croata, dal canto suo, non ne vuole più sentir parlare.

Solo qualche giorno fa, Nina ha infatti pubblicato uno scatto che non lasciava spazio a dubbi. In quest’ultimo, si leggono chiare e concise le parole del suo legale: “Di fronte al dramma umano di Corona sceglie il silenzio“. La vita della Moric prosegue, e lo fa con un ulteriore scatto che spiazza i followers: la didascalia provoca, così come la posa.

Nina Moric, il dito in bocca e la didascalia provocante: “Guarda…”

L’ultimo post di Nina Moric ha richiamato immediatamente l’attenzione dei followers. Le persone che la seguono restano in attesa che la modella si sbilanci sulla questione Corona, ma quest’ultima sembra lontana dal compiere un simile gesto. Nella foto pubblicata qualche ora fa, la croata si morde il dito con le labbra e condivide un consiglio che fa riflettere.

“Tenete sempre il vostro mento alto…Altrimenti vi stareste semplicemente guardando i seni tutto il giorno“: questa è la didascalia che accompagna lo scatto. Ma che cosa vorrà dire la Moric con l’ammonimento a tenere il mento alto? Che la donna, dopo le numerose vicissitudini attraversate, non abbia più intenzione di piegare la testa davanti a nessuno?

Gli utenti, nel mentre, le fanno sentire il loro supporto, chi con un messaggio d’affetto e chi con semplici domande. “Ciao Nina, come stai?“, “Una bellezza e una dea“, “Ti voglio bene“: queste le parole dei fan.