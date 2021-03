Nunzia De Girolamo, vestaglia e sotto il nulla: atmosfera incandescente – FOTO

Nunzia De Girolamo: dalla politica alla conduzione del programma Ciao Maschio. Oggi è una super star anche del web. Esplosive le immagini condivise su Instagram

Dal 13 Febbraio scorso la squadra dei conduttori Rai si è impreziosita di un nuovo volto. E’ quello di Nunzia De Girolamo che nella tarda serata di Rai Uno prende le redini di Ciao Maschio, un percorso che si prefigge d’indagare l’universo maschile attraverso le interviste a tre uomini diversi che si avvicenderanno puntata dopo puntata.

Nunzia De Girolamo non è alla sua prima esperienza televisiva. In passato è stata opinionista e inviata a Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti. Ha preso parte alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle nelle vesti di concorrente, guidata dal maestro Raimondo Todaro. L’abbiamo vista anche su Rai Due nella trasmissione Stasera tutto è possibile.

Nunzia De Girolamo ci svela la sua mise casalinga

Prima di ammirarla in tv, gli italiani hanno conosciuto Nunzia De Girolamo grazie al ruolo istituzionale che ha ricoperto. Infatti, è stata deputata per due legislature e ha tenuto la carica prestigiosa di Ministro delle politiche agricole alimentari durante il governo Letta.

Con il suo debutto sul piccolo schermo è incrementata la sua fama; molte sono adesso le persone che la seguono anche sui suoi canali social, desiderosi di conoscere particolari sulla vita privata, le passioni e gli hobby. I suoi follower su Instagram sono in crescita, arrivati a oggi al numero di oltre 93mila. Con loro condivide l’amore per la natura, gli scatti casalinghi, lo sport (in particolare il tennis) e l’infinito amore per la piccola Gea, 9 anni, figlia nata dal suo matrimonio con Francesco Boccia, ministro uscente per gli affari regionali dell’ultimo governo Conte (sostituito da Mariastella Gelmini).

L’ultimo post mostrato svela un particolare casalingo della vita di Nunzia De Girolamo. Scrive lei stessa in didascalia: “Uno degli ospiti della prossima puntata di ‘Ciao Maschio’ mi ha detto che noi donne dobbiamo prepararci e non trascurarci, sebbene chiuse in casa per il lockdown. Gli ho risposto che lo stesso vale per gli uomini, ovviamente. Io in casa spesso sto così, comoda: una bella vestaglia e via. Poi, essendo freddolosa, arriva in soccorso il mitico ‘scialle’ di lana della nonna”.

La conduttrice appare radiosa con una vestaglia di seta color rame, un sorriso splendente e gli occhi che evadono dall’obiettivo. Grande plauso di pubblico e una pioggi di emoji a forma di cuoricino rosso per lei.