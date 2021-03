Pamela Prati è un’icona dello spettacolo, dopo lo scandalo di Mark Caltagirone è pronta a riacquistare la fiducia dei fan, le foto? virali

E’ stata una delle showgirl del Bagaglino, ha fatto innamorare il pubblico per la sua bellezza e sensualità, oggi è una donna meravigliosa e affascinante, all’età di sessantatré anni Pamela Prati potrebbe finire ancora sulle copertine delle riviste più note. C’è solo un problema, gli italiani hanno perso la fiducia in lei e la donna avrà bisogno di molto tempo per riconquistarla. Infatti dopo lo scandalo di un paio di anni fa del finto matrimonio con Mark Caltagirone, il fidanzato immaginario, per la Prati le cose non sono andate nel verso giusto. Ma adesso ha solo un obiettivo: regalare ai follower tutto il suo amore.

Pamela Prati: pronta per l’estate, così si avvicina al web?

Nonostante le sue bugie, i follower non sono diminuiti anzi dopo lo scoop sono aumentati, tanto che qualcuno ha pensato che la storia fosse solo un modo per tornare in pista. La verità dei fatti la conosce solo Pamela Prati che con i suoi quasi trecento mila fan condivide attimi della sua giornata e ricordi. Foto, video, selfie, è tutto su Instagram. Dalla sua ultima foto sembrerebbe che la showgirl sia già pronta per l’estate. Infatti si mostra in costume, un due pezzi celeste per l’esattezza, sotto un albero, baciata dal sole e con degli addominali scolpiti. Niente male per una donna della sua età.

“Schianto”, “Tu sei il sole”, “Meravigliosa”. Sono solo alcuni dei commenti che i fan hanno lasciato sotto alla foto, nonostante tutto Pamela è ancora un’icona dello spettacolo, lei che ha fatto la storia del cabaret con le sue performance e la sua bellezza.