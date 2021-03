Paola Di Benedetto, a letto solo con slip e maglietta. Una fata-FOTO

La bella Paola Di Benedetto condivide una foto in cui appare con indosso un maglione e le gambe scoperte, bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

L’influencer ha condiviso due foto di se stessa e ha ironizzato. Nella prima appare con un maglione e le gambe scoperte e in posa sensuale. Mentre nella seconda foto appare con jeans, maglione e pantofole e attaccata al calorifero. Nella didascalia spiega:”Come affronto le mattine d’inverno su Instagram VS come affronto le mattine d’inverno nella vita reale“. Nei commenti tutti la amano:”Paola sei bellissima sempre”, “E nono tu adesso mi dici se ti sei reincarnata in Afrodite o sei lei”.

Paola Di Benedetto è nostalgica dell’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

La Di Benedetto condivide una foto in costume da bagno sotto ad una doccia all’aperto. E scrive:”Dove vorreste essere in questo preciso istante? E sopratutto: con chi? Io vorrei tornare tra queste foto”. Ci sono altre foto dove appare in posti in diversi e bellissimi. Tra le dune di sabbia, con un gattino. su una spiaggia infinita di Dubai e ovviamente insieme al suo Federico. La Di Benedetto ironizza anche sull’arrivo della zona rossa nuovamente in Lombardia. Condivide alcune foto per strada al sole. Nella didascalia scrive:”Vedo qualcosa all’orizzonte: zona rossa sei tu?”.

Certo non c’è molto da scherzare ma cosa ci resta se non per lo meno farci una risata su? Sembra tutto così assurdo, la storia che si ripete come l’anno scorso. I morti aumentano, i casi anche e il lockdown per pasqua è vicino ed inevitabile. L’influencer prova a scherzarci ma non sarà un periodo facile. Considerando anche tutti i ristoranti e altri pubblici servizi che dovranno chiudere ancora una volta. E forse questa volta non ce la faranno a sopravvivere.

Pochi giorni fa si festeggiava la festa della donna e la Di Benedetto ha condiviso delle sue foto con una dedica scritta sotto:”Io ci credo. In cosa? In una società dove la donna non sia il secondo gradino sotto all’uomo. In una società dove una donna possa guadagnare quanto un uomo. In una società che non ci voglia belle statuine buone solo ad esibire i nostri corpi. C’è bisogno che una donna possa esibire la parola, il pensiero. E che venga ascoltata e presa seriamente in considerazione. Voglio vedere donne prendere decisioni per gli uomini, senza dover fare il triplo della fatica. Chiedo troppo?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

No Paola non chiedi troppo perché dovrebbe essere la normalità, e oggi nel 2021 non dovremmo neanche più sprecare parole a spiegarlo. Ma purtroppo il sistema e il mondo hanno ancora bisogno di un reminder per questo fatto.