Roberta Morise divina. Labbra stupende ti perdi in tanta bellezza – FOTO

Roberta Morise ha lasciato tutti di stucco con un primo piano su Instagram in cui prevale il fascino e lo spettacolo di una donna con labbra favolose

Conosciuta dai fan come l’ex di Carlo Conti, l’ex modella e cantante con un passato da conduttrice ha fatto breccia nel cuore degli appassionati con uno scatto da capogiro. Non si denota nulla di scomposto se non quel fascino così acceso e passionale di una donna che non dimostra di avere alcun segreto con gli altri.

Così Roberta Morise, calabrese doc ha ricordato i momenti più glamour in attesa che tutto torni alla normalità nella maniera più precoce possibile. “La vita aveva mescolato i loro giorni e le loro notti…” esordisce lei sotto alla foto, nello spazio dedicato ai commenti, ricordando a tutti che l’amore vero può essere vissuto soltanto col contatto ravvicinato e la frequentazione di persona.

Proprio come aveva fatto lei qualche estate fa, dove tutto era al suo posto e lei come poche riusciva a creare un’atmosfera suggestiva attorno a sè, “sognando le cose più semplici”

Roberta Morise, la FOTO super elegante su Instagram, aspettando la…normalità

La diva e nativa di Cariati, Roberta Morise continua a regalare “perle” di uno spettacolo che ha più “sapore” di nostalgia che di realtà. L’ex innamorata del conduttore televisivo, Carlo Conti è molto attiva sui social network in questo periodo, nella speranza che possa tornare protagonista nel campo che ha lanciato le sue ambizioni e non solo.

La Morise è l’espressione più limpida e raffinata dell’eleganza in persona, lo stile di vita che la contraddistingue agli appuntamenti più importanti della sua vita. Proprio in questa circostanza la vediamo distinta e signorile alla massima potenza, somigliante quasi ad una divinità leggendaria.

Sembra uno skatch di “Sognando..l’America” è invece lei è la protagonista di una serata fantastica dove persino il visitatore si perde in così tanta bellezza. Basta pensare alle labbra di un rosso acceso che fanno innamorare a prima vista.

E il dècollète? Una costante che si spegne tra due curve pericolose. Insomma “sognar non costa nulla”, neanche seduti in un ristorante ad ammirare le sue specialità e la sua enorme classe e semplicità nell’apparire: chapeau Roberta!