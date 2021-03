Rocio Morales e la “barriera dei sentimenti” lei è incantevole – FOTO

Rocio Morales si lascia andare a scatti sensazionali: sguardo, labbra, trucco, è tutto perfetto e in equilibrio, che foto su Instagram

Classe 1988, di origine spagnola, modella, attrice e conduttrice televisiva, Rocio Morales è un concentrato di energie e si mostra al pubblico e al web in tutta la sua bellezza. Molto attiva sui social, è seguita da più di cinquecento mila follower con i quali condivide molti scatti che rimandano al suo lavoro o al suo tempo libero e alle sue passioni. Il suo profilo Instagram è diverso dagli altri che comunemente troviamo sul web, forse perché la donna fa uso di filtri che lo rendono originale e unico. Sarà per questo che i fan impazziscono per lei e sono sempre pronti a commentare le sue foto?

Rocio Morales: sexy e senza barriere FOTO

Più di mille foto contribuiscono a rendere il suo profilo Instagram uno tra i più seguiti e originale, scatti diversi e mai volgare, è questo quello che il web apprezza di lei. Rocio Morales mostra tutta la sua eleganza, e ne ha da vendere. Da un po’ di tempo ha cambiato anche look, si è tagliata i capelli ed è ancora più bella. Nel suo ultimo post ci sono due foto, una più bella dell’altra, in primo piano. Il suo volto è coperto da un velo che lascia intravedere cosa c’è sotto. Lo sguardo è fisso all’obiettivo nella prima e perso nel vuoto nella seconda. ” I sentimenti non hanno barriere… Attraversano tutto… Qualunque cosa, in qualunque momento… E meno male”. E’ il messaggio da parte di Morales.

Dolcezza, bellezza, perfezione, fascino. Sono queste le caratteristiche che i fan notano ed hanno scoperto in lei giorno dopo giorno. Il web rimane incantato dalla sua eleganza e sensualità: “La tua bellezza non conosce ostacoli”. Qualcuno confessa.